Яке сьогодні, 8 квітня, свято в Україні: що святкують

Яке сьогодні, 8 квітня 2025 року, свято / © ТСН

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8 квітня 2025 року — вівторок. 1140-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 8 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 квітня:

217 рік — преторіанський префект Макрин здіймає заколот проти імператора Каракалли під час римської кампанії проти Парфії;

1093 рік — монахи під проводом Волкеліна переселяються до величного Вінчестерського собору — одного з найшанованіших храмів середньовічної Англії;

1480 рік — Католицька церква оголошує новий хрестовий похід — цього разу за Отранто в Південній Італії;

1709 рік — Мазепа, Гордієнко та Карл XII укладають союзний договір;

1766 рік — в Англії патентують першу систему евакуації під час пожежі;

1767 рік — тайське королівство Аютія капітулює перед бірманськими завойовниками;

1830 рік — Мексика закриває двері для американських колоністів у Техасі;

1838 рік — британський пароплав перетинає Атлантику за 15 днів — технічний прорив у транспортуванні;

1853 рік — створюється перший шаховий клуб із офіційною реєстрацією;

1889 рік — французький генерал Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії;

1918 рік — Харків захоплюють німецькі війська;

1930 рік — прем’єра “Землі” Довженка в Києві;

1947 рік — найбільша зафіксована сонячна пляма охоплює гігантську площу;

1990 рік — засновано український фонд “Відродження” (відділення фонду Сороса);

2005 рік — масштабні похорони Папи Івана Павла ІІ стають найбільшим церемоніальним заходом в історії;

2014 рік — початок боїв за Луганський аеропорт;

2014 рік — припиняється підтримка Windows XP;

2022 рік — російська ракета влучає по вокзалу в Краматорську, загинули десятки людей.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів / © ТСН.ua

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Сьогодні класичні військкомати трансформуються у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але суть лишається незмінною — ці люди першими зустрічають тих, хто йде боронити країну. І вони ж підтримують родини військових, координують важливі процеси у тилу, допомагають з пільгами, довідками, соціальними питаннями.

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Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Конкурси краси — це вже давно не просто подіум і вечірня сукня. Сучасні змагання — це сцена для тих, хто хоче заявити про важливе, підтримати добрі справи, поділитися своєю історією, проявити розум, активну життєву позицію й навіть змінити світ.

Ще сто років тому це були досить консервативні шоу про “ідеальну зовнішність”. А сьогодні — це простір, де можуть розквітнути різні типи краси: фізичної, духовної, культурної. Тут уже є місце для дівчат і хлопців із різними формами, походженням, стилем і поглядами на життя.

А ще 8 квітня День карликового бегемота. Карликовий бегемот — це пухнастий лісовий самітник, який ховається від людських очей в тропічних лісах Західної Африки. Він набагато менший за звичайного бегемота — вагою до 275 кг. Можна сказати, що це спокійний, вкрай сором'язливий “лісовий боєць”, який живе переважно поодинці.

Цей вид знаходиться на межі зникнення. Всього кілька тисяч карликових бегемотів залишилося в природі, тому такий день важливий, щоб привернути увагу до їхньої охорони й збереження середовища, де вони живуть.

8 квітня святкують Міжнародний день буддизму. Буддизм — це не просто релігія, а цілий шлях до внутрішнього спокою. Його заснував Гаутама Будда понад 2500 років тому, і сьогодні це вчення допомагає людям усього світу досягати гармонії та просвітлення. Буддизм вчить, що головна мета — позбутися страждань і знайти шлях до Нірвани — стану спокою і свободи від бажань.

Також 8 квітня Міжнародний день ромів. Цей день був створений, щоб вшанувати Першу світову конференцію ромів, що відбулася 8 квітня 1971 року в Лондоні. Того дня представники ромських громад з різних країн зібралися разом, щоб поговорити про свої права та єдність. З того часу цей день став важливим символом для всіх ромів і для всіх, хто підтримує рівність, повага до культури та боротьбу з дискримінацією.

А ще 8 квітня Міжнародний день фен-шуй. Фен-шуй — це система знань, яка допомагає створити оптимальний енергетичний потік у приміщенні, щоб життя стало більш гармонійним і успішним. Його основна ідея полягає в тому, що правильне розташування меблів, предметів та навіть кольорів може значно вплинути на емоційний і фізичний стан людини.