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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

День ангела 8 квітня: кого та як вітати з іменинами

8 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 8 квітня, день ангела

Який сьогодні, 8 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 квітня

8 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Сергія, Марію.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві м’який, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим, сильним.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві імпульсивна, непередбачувана. В дорослому віці стає талановитою, цілеспрямованою.

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом та добром. Бажаю здоров'я, радості та добробуту на кожному кроці!

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде тобі на допомогу в найскладніших ситуаціях, а твій шлях буде сповнений лише яскравими моментами і благодаттю. Бажаю гармонії, тепла та удачі!

***

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості і натхнення. Хай твій ангел охороняє тебе від всіх труднощів і дарує спокій на душі!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі спокій і благословення. Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі мудрість, підтримку і любов, а життя буде наповнене лише найкращими моментами!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від всіх бідувань і надавав сил для досягнення нових висот. Нехай твоє життя буде благословенним і сповненим щастям!

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