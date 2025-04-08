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День ангела 8 квітня: кого та як вітати з іменинами
8 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 квітня
8 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Сергія, Марію.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві м’який, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим, сильним.
Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві імпульсивна, непередбачувана. В дорослому віці стає талановитою, цілеспрямованою.
День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом та добром. Бажаю здоров'я, радості та добробуту на кожному кроці!
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З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде тобі на допомогу в найскладніших ситуаціях, а твій шлях буде сповнений лише яскравими моментами і благодаттю. Бажаю гармонії, тепла та удачі!
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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості і натхнення. Хай твій ангел охороняє тебе від всіх труднощів і дарує спокій на душі!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі спокій і благословення. Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі мудрість, підтримку і любов, а життя буде наповнене лише найкращими моментами!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від всіх бідувань і надавав сил для досягнення нових висот. Нехай твоє життя буде благословенним і сповненим щастям!