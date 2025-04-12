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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют вражеские беспилотники: куда летят

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог от 12 апреля

Карта тревог от 12 апреля / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс - западный;

  • БПЛА на севере Херсонской области, курс юго-западный;

  • БпЛА на севере Николаевской области, курс – западный;

  • БпЛА на севере Кировоградской области, курс – западный;

Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .

Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .

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