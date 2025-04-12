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Украину атакуют вражеские беспилотники: куда летят
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс - западный;
БПЛА на севере Херсонской области, курс юго-западный;
БпЛА на севере Николаевской области, курс – западный;
БпЛА на севере Кировоградской области, курс – западный;
Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .
Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .