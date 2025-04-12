Тарас Цимбалюк зізнався в проблемах із серцем та назвав свій діагноз

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк пожалівся на проблеми зі здоров’ям та назвав свій діагноз.

Артист в Instagram-stories поділився, що в нього виникли “підозрілі негаразди з серцем”. Попри страх лікарів, знаменитість звернувся за допомогою. Врешті, виявилося, що в Тараса Цимбалюка аритмія, а точніше екстрасистолія. Після консультації з лікарем, хвилювання Цимбалюка зменшилися. Найголовніше для актора — це те, що він може продовжувати свої тренування. Щоправда, йому потрібно приймати більше бадів (біологічно активних добавок), пити лужну воду та в міру займатися спортом.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

“Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь трабли зі здоров’ям. У мене були якісь підозрілі негаразди з серцем. Я себе дуже накрутив…Пішов до лікаря, точніше одразу до декількох. У мене була аритмія. Точніше — екстрасистолія. Трохи нерви, трохи нестача електролітів, трохи графік…Я був у третього кардіолога, котрий сказав, що ти можеш тренуватися, мотор в порядку, просто треба більше бадів, лужної води, відновлення і в міру спорт”, — ділиться актор.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк заспокоївся та після двотижневої перерви повернувся до тренувань. Щоправда, пауза дала про себе знати. Артист набрав два кілограми і його прес має інший вигляд. Утім, актор переконаний, що поверне своє тіло в норму.

“Я знову повернувся в зал. Двотижнева пауза, мінус прес, плюс два кілограми ваги. Нічого! Надолужимо! Головне — здоров’я”, — зазначив актор.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка жалілася на проблеми зі здоров’ям. Інна зізнавалась, що саме її непокоїло.