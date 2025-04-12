Тарас Цымбалюк признался в проблемах с сердцем и назвал свой диагноз

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк посетовал на проблемы со здоровьем и назвал свой диагноз.

Артист в Instagram-stories поделился, что у него возникли "подозрительные неурядицы с сердцем". Несмотря на страх врачей, знаменитость обратился за помощью. Наконец, оказалось, что у Тараса Цымбалюка аритмия, а точнее, экстрасистолия. После консультации с врачом волнения Цимбалюка уменьшились. Самое главное для актера это то, что он может продолжать свои тренировки. Правда, ему нужно принимать больше бадов (биологически активных добавок), пить щелочную воду и заниматься спортом.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Всегда стремно идти к врачам, когда возникают какие-то трабли со здоровьем. У меня были какие-то подозрительные неурядицы с сердцем. Я себя очень накрутил... Пошел к врачу, точнее сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее - экстрасистолия. Немного нервы, немного нехватка электролитов, немного график…Я был у третьего кардиолога, который сказал, что ты может тренироваться, мотор в порядке, просто нужно больше бадов, щелочной воды, восстановления и в меру спорт”, — делится актер.

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Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк успокоился и после двухнедельного перерыва вернулся к тренировкам. Правда, пауза дала о себе знать. Артист набрал два килограмма и его пресс выглядит иначе. Впрочем, актер уверен, что вернет свое тело в норму.

"Я снова вернулся в зал. Двухнедельная пауза, минус пресс, плюс два килограмма веса. Ничего! Наверстаем! Главное - здоровье", - отметил актер.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко жаловалась на проблемы со здоровьем. Инна признавалась, что ее беспокоило.