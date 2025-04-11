Авіатроща у США: очевидці розповіли моторошні подробиці

Авіатроща / © ТСН

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Авіатроща у серці Нью-Йорка. Гелікоптер з туристами, який вилетів від статуї Свободи розбився над річкою Гудзон. Загинули шестеро людей. Очевидці катастрофи кажуть, що вертоліт буквально розпався на частини у повітрі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

«Це звучало як низка пострілів, каже Дені. Її вікна виходять на Мангеттен, і жінка працює з дому. Тож катастрофу вона бачила однією з перших. Я насправді почула його до того, як побачила, але це було схоже на п’ять чи шість гучних пострілів. Я виглянула у вікно і побачила, як гелікоптер розвалюється. Я побачила, як від нього відлетіло кілька шматків. Вони всі розбилися об воду. Це було дуже страшно бачити», — каже Дені.

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Бель Ейнджел спостерігала авіатрощу з іншого місця — жінка каже, що спочатку самовидці побачили спалах світла, і подумали, що то блискавка. А потім — почали падати уламки.

Авіатроща у США / © ТСН

«Перші 15 хвилин після падіння у воді нікого не було. Гелікоптер був просто там, і всі просто стояли на місці. Ми плакали. Ми думали: „Боже мій, що нам робити?“ Розумієте, що я маю на увазі? Тому що чи ви стрибнете у воду? Чи спробуєте ви їх врятувати?», — каже вона.

Рятувальники прибули оперативно, втім, четверо людей, що були у гелікоптері, загинули на місці. Ще двоє — померли дорогою до лікарень.

Дата публікації 19:36, 11.04.25 Кількість переглядів 55 ТСН новини 19:00 11 квітня. Гучне затримання в СБУ! Переговори США та РФ!

На борту були гості з Іспанії — глава підрозділу компанії «Сіменс» з дружиною та трьома дітьми. Гелікоптер належав компанії, що організовує повітряні подорожі для туристів. За повідомленнями, політ тривав менше 18 хвилин, поки пілот не втратив керування. Дені каже — після катастрофи у настільки жвавому місці — їй моторошно.

Уламки гелікоптера вже підняли з води. Те, що вони впали у річку, кажуть експерти, дозволить більше дізнатися про причини катастрофи. Розслідування наразі триває.

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