ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
721
Час на прочитання
1 хв

Коли до України повернеться тепла погода - синоптикиня дала прогноз

Вже незабаром до України прийде справжня весна — морози відступлять.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Весна в Україні

Весна в Україні / © Pixabay

В Україні найближча ніч буде ще холоднішою — синоптики прогнозують заморозки до 0…-5 градусів. Це варто врахувати, особливо мешканцям сільської місцевості та водіям, оскільки можливе утворення ожеледиці.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у середу, 9 квітня, вдень також буде прохолодно: температура повітря становитиме лише +1…+6 градусів, а на сході, зокрема на Луганщині, трохи тепліше — до +6…+9 градусів. Місцями по країні очікується хмарна погода, подекуди йтиме невеликий сніг.

Синоптикиня розповіла, що у Києві 9 квітня без істотних опадів. Уночі заморозки до -1…-3 градусів, а вдень температура триматиметься в межах +1…+3 градусів. Вітер помірний, але холодний, тому варто одягатися тепліше.

Уже 10 квітня погода почне змінюватися — з заходу насувається новий циклон. Він принесе більше опадів та сильніший вітер, що зробить погодні умови некомфортними.

В Україні вже з Вербної неділі, приблизно з середини квітня, нарешті прийде справжнє весняне потепління. Температура підніметься до +12…+18 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який буде прогноз погоди в Україні на квітень 2025.

Дата публікації
Кількість переглядів
721
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie