Весна в Україні / © Pixabay

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В Україні найближча ніч буде ще холоднішою — синоптики прогнозують заморозки до 0…-5 градусів. Це варто врахувати, особливо мешканцям сільської місцевості та водіям, оскільки можливе утворення ожеледиці.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у середу, 9 квітня, вдень також буде прохолодно: температура повітря становитиме лише +1…+6 градусів, а на сході, зокрема на Луганщині, трохи тепліше — до +6…+9 градусів. Місцями по країні очікується хмарна погода, подекуди йтиме невеликий сніг.

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Синоптикиня розповіла, що у Києві 9 квітня без істотних опадів. Уночі заморозки до -1…-3 градусів, а вдень температура триматиметься в межах +1…+3 градусів. Вітер помірний, але холодний, тому варто одягатися тепліше.

Уже 10 квітня погода почне змінюватися — з заходу насувається новий циклон. Він принесе більше опадів та сильніший вітер, що зробить погодні умови некомфортними.

В Україні вже з Вербної неділі, приблизно з середини квітня, нарешті прийде справжнє весняне потепління. Температура підніметься до +12…+18 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який буде прогноз погоди в Україні на квітень 2025.