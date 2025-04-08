Естонія дозволить армії знищувати підозрілі кораблі: подробиці

Естонське військово-морське судно / © Associated Press

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Парламент Естонії планує дозволити Силам оборони та Військово-морським силам застосовувати силу до торговельних суден, яких запідозрять у планах пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомляє ERR.

Естонська влада на засіданні 9 квітня розгляне законопроєкт, яким планується дозволити застосування військової сили до торговельних суден, підозрюваних у намірі пошкодити підводні кабелі та інші об’єкти інфраструктури.

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«У крайньому разі військові матимуть право потопити підозріле судно, яке не підкоряється їхнім наказам», — зазначається у повідомленні.

Естонія таким чином прагне дозволити військовим запобігати інцидентам за зразок умисного обривання іноземними суднами морських кабелів та пошкодження інших об’єктів. Останнім часом кількість таких випадків зросла.

Голова комісії з оборони Калєв Стойческу заявив, що ухвалення згаданого закону та затоплення умовного судна — це надзвичайний захід. Він застосовуватиметься лише «в дуже екстремальних умовах, коли треба рятувати багатьох людей, щоб запобігти катастрофі».

«Якщо Військово-морські сили та Сили оборони застосовуватимуть цей закон, то у них повинні бути як дипломатичне обґрунтування, так і відповідні засоби, тобто судна, озброєння, а також законодавче та дипломатичне забезпечення», — розповів екскомандувач ВМС Естонії Юрі Саска.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено підводний кабель Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію. Протягом наступних місяців у морі сталася ще низка схожих інцидентів, у яких підозрюються росіяни та їхні судна.