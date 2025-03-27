Росіянам і білорусам заборонили голосувати на виборах в Естонії

Згодом також буде заборонено голосувати особам без громадянства.

Влада Естонії прийняла рішення про заборону голосувати на виборах громадянам Росії та Білорусі.

Відповідне рішення було підтримане естонським Рійгікогу, інформує ERR.

Парламент Естонії проголосував за зміни до Конституції, які передбачають заборону голосувати на виборах громадянам низки країн, серед них Білорусь та Росія.

Таким чином на місцевих виборах, які відбудуться в жовтні цього року, право голосу матимуть лише громадяни Естонії та Євросоюзу, а також особи, які не мають громадянства.

На наступних виборах заборона голосувати буде стосуватись також осіб, які не мають громадянства.

Раніше повідомлялося, що Естонія може повністю закрити кордон з Росією.

Ми раніше інформували, що Литва та Польща посилюють захист від Росії.

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