Астрологічний прогноз на 27 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які ідеї нинішнього дня, хоч би якою життєвої сфери вони стосувалися, заслуговують на увагу і якнайшвидше втілення в життя.

Символ дня: корабель.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: темно-синій, індиго.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кровоносною та лімфатичною системою.

Харчування дня: від цитрусових та картоплі бажано відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не рекомендується пікувати розсаду — цим можна буде нашкодити

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, але робити привороти можна тільки в тому разі, якщо партнер теж хоче вступити у стосунки — насильства в цій сфері неприпустимо

Сни дня: сни нинішнього дня є віщими та розповідають про найближче майбутнє.

Табу дня: в жодному разі не можна допускати переохолодження.

Цитата дня: "Життя – це нескінченне вдосконалення. Вважати себе досконалим, отже, убити себе" (Георг Гегель).

Читайте також: