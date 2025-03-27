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Астрологический прогноз на 27 марта

Астрологический прогноз на 27 марта

Корабль - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые идеи нынешнего дня, какой бы жизненной сферы они ни касались, заслуживают внимания и скорейшего воплощения в жизнь. 

Символ дня: Корабль. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр. 

За какую часть тела отвечает: ноги. 

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой. 

Питание дня: от цитрусовых и картофеля желательно отказаться. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: не рекомендуется пикировать рассаду – этим е можно будет навредить

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но делать привороты можно только в том случае, если партнер тоже хочет вступить в отношения – насилия в эотй сфере недопустимо  

Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и рассказывают о ближайшем будущем. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя допускать переохлаждая.

Цитата дня: «Жизнь – это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным, значит, убить себя» (Георг Гегель). 

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