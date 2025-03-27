Астрологический прогноз на 27 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые идеи нынешнего дня, какой бы жизненной сферы они ни касались, заслуживают внимания и скорейшего воплощения в жизнь.
Символ дня: Корабль.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой.
Питание дня: от цитрусовых и картофеля желательно отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: не рекомендуется пикировать рассаду – этим е можно будет навредить
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но делать привороты можно только в том случае, если партнер тоже хочет вступить в отношения – насилия в эотй сфере недопустимо
Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и рассказывают о ближайшем будущем.
Табу дня: ни в коем случае нельзя допускать переохлаждая.
Цитата дня: «Жизнь – это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным, значит, убить себя» (Георг Гегель).
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