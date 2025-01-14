Естонія може повністю закрити кордон з Росією - ERR

Росія влаштовує теракти проти Естонії та країн-союзниць.

В Естонії представники опозиційної парті "Вітчизна" ініціювали законопроєкт, який передбачає повне закриття кордону з Росією.

Про це інформує ERR.

Лідер партії Урмас Рейнсалу заявив, що така ініціатива є необхідною через гібридні атаки, які Росія постійно влаштовує проти Естонії та інших країн-союзниць.

"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон", - сказав він.

Він нагадав, що минулого року Росія влаштувала теракт, внаслідок якого було пошкоджено підводну інфраструктуру у Фінській затоці.

Політик заявив, що вважає за доцільне перекрити кордон з Росією, зважаючи на безпекові ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Естонії відповів Фіцо на погрози припинити постачання електроенергії до України.

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