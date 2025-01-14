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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 14 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Із півночі:

  • БпЛА - в південній частині Сумщини, курс - південний.
  • БпЛА - в західній та північній частинах Чернігівщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА - в північній частині Київщини, курс - західний.
  • БпЛА - на сході Полтавщини, курс - північно-західний.

Із півдня:

  • БпЛА - на межі Одеської та Миколаївської областей. 
  • Через Миколаївщину. Курс - північно-західний.
  • Із Кіровоградської області - в Черкаську.
  • Із Запоріжжя - на Дніпропетровщину.
  • БпЛА - на Дніпропетровщині, курс - північно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

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