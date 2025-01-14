Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 14 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
Із півночі:
- БпЛА - в південній частині Сумщини, курс - південний.
- БпЛА - в західній та північній частинах Чернігівщини, курс - південно-західний.
- БпЛА - в північній частині Київщини, курс - західний.
- БпЛА - на сході Полтавщини, курс - північно-західний.
Із півдня:
- БпЛА - на межі Одеської та Миколаївської областей.
- Через Миколаївщину. Курс - північно-західний.
- Із Кіровоградської області - в Черкаську.
- Із Запоріжжя - на Дніпропетровщину.
- БпЛА - на Дніпропетровщині, курс - північно-західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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