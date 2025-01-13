У Києві — вибухи: що загрожує

Жителів закликали перебувати в укриттях.
У Києві чутно звуки вибухів. Відомо, про те, що в місті працюють сили ППО.
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема на лівому березі столиці, а також на Оболоні по ворожих БпЛА завдають ударів сили ППО.
"Перебувайте в укриттях", - вкотре закликав Кличко.
Нагадаємо, не лише Київ, але й половину України охопила повітряна тривога пізно ввечері 13 січня.
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