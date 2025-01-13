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В Киеве — взрывы: что угрожает

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В Киеве — взрывы: что угрожает

Воздушная тревога в Киеве

Жителей призвали находиться в укрытиях.

В Киеве слышны звуки взрывов. Известно, что в городе работают силы ПВО.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, на левом берегу столицы, а также на Оболони по вражеским БПЛА наносят удары силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях", — в очередной раз призвал Кличко.

Напомним, не только Киев, но и половину Украины охватила воздушная тревога поздно вечером 13 января.

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