Часть Украины охватила воздушная тревога: в воздухе бомбардировщики Ту-22м3

Находитесь в укрытиях.
В некоторых областях Украины 13 января объявлена воздушная тревога. В воздухе находятся 4 бомбардировщика Ту-22м3.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"В воздухе находятся дальние бомбардировщики Ту22-М3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — подчеркнули в ВСУ.
По состоянию на 11:59 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Харьковская
- Сумская
- Черниговская
Также известно, что в Киевской области работает ПВО.
Напомним, в нескольких областях днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.
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