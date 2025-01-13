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Часть Украины охватила воздушная тревога: в воздухе бомбардировщики Ту-22м3

Часть Украины охватила воздушная тревога: в воздухе бомбардировщики Ту-22м3

Воздушная тревога 13 января

Находитесь в укрытиях.

В некоторых областях Украины 13 января объявлена воздушная тревога. В воздухе находятся 4 бомбардировщика Ту-22м3.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В воздухе находятся дальние бомбардировщики Ту22-М3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — подчеркнули в ВСУ.

По состоянию на 11:59 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Сумская
  • Черниговская

Также известно, что в Киевской области работает ПВО.

Напомним, в нескольких областях днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

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