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В некоторых областях воздушная тревога: какая угроза

В некоторых областях воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 12 января

Враг в третий раз за день пытается атаковать Украину.

В нескольких областях днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 15:41 "покраснели" следующие области:

  • Винницкая
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Запорожская

Позже об угрозе обстрела предупредили также жителей Сумской области.

Напомним, в этот же день по всей территории Украины днем 12 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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