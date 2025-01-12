В некоторых областях воздушная тревога: какая угроза

Враг в третий раз за день пытается атаковать Украину.
В нескольких областях днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении ПСУ.
По состоянию на 15:41 "покраснели" следующие области:
- Винницкая
- Черкасская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Николаевская
- Херсонская
- Запорожская
Позже об угрозе обстрела предупредили также жителей Сумской области.
Напомним, в этот же день по всей территории Украины днем 12 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
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