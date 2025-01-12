В некоторых областях воздушная тревога: какая угроза

Враг в третий раз за день пытается атаковать Украину.

В нескольких областях днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 15:41 "покраснели" следующие области:

Винницкая

Черкасская

Полтавская

Днепропетровская

Кировоградская

Николаевская

Херсонская

Запорожская

Позже об угрозе обстрела предупредили также жителей Сумской области.

Напомним, в этот же день по всей территории Украины днем 12 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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