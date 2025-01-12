У деяких областях повітряна тривога: яка є загроза

Ворог утретє за день намагається атакувати Україну.

У декількох областях вдень 12 січня оголошена повітряна тривога. Жителям слід перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 15:41 "почервоніли" такі області:

Вінницька

Черкаська

Полтавська

Дніпропетровська

Кіровоградська

Миколаївська

Херсонська

Запорізька

Пізніше про загрозу обстрілу попередили також мешканців Сумщини.

Нагадаємо, цього ж дня по всій території України вдень 12 січня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

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