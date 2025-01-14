Ворог завдав удару по Сумах: постраждав обʼєкт інфраструктури

На місці працюють рятувальники.
Російські загарбники 13 січня ввечері завдали авіаційного удару по місту Суми.
Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
У повідомленні вказується, що внаслідок удару було пошкоджено об’єкт міської інфраструктури.
На місці працюють рятувальники.
Крім того, повідомляється, що попередньо постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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