Враг нанес удар по Сумам: пострадал объект инфраструктуры

Российские захватчики 13 января вечером нанесли авиационный удар по городу Сумы.

Об этом идет речь в сообщении Сумской ОВА.

В сообщении указывается, что в результате удара был поврежден объект городской инфраструктуры.

На месте работают спасатели.

Кроме того, сообщается, что предварительно пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.