Враг нанес удар по Сумам: пострадал объект инфраструктуры

На месте работают спасатели.
Российские захватчики 13 января вечером нанесли авиационный удар по городу Сумы.
Об этом идет речь в сообщении Сумской ОВА.
В сообщении указывается, что в результате удара был поврежден объект городской инфраструктуры.
На месте работают спасатели.
Кроме того, сообщается, что предварительно пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
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