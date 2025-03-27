Россиянам и белорусам запретили голосовать на выборах в Эстонии

Впоследствии будет запрещено голосовать лицам без гражданства.

Власти Эстонии приняли решение о запрете голосовать на выборах гражданам России и Белоруссии.

Соответствующее решение было поддержано эстонским Рийгикогом, информирует ERR.

Парламент Эстонии проголосовал за изменения в Конституцию, предусматривающие запрет голосовать на выборах гражданам ряда стран, в том числе Беларусь и Россия.

Таким образом, на местных выборах, которые состоятся в октябре этого года, право голоса будут иметь только граждане Эстонии и Евросоюза, а также лица, не имеющие гражданства.

На следующих выборах запрет голосовать будет касаться также лиц, не имеющих гражданства.

Ранее сообщалось, что Эстония может полностью закрыть границу с Россией.

Мы ранее информировали, что Литва и Польша усиливают защиту от России.

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