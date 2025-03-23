Литва и Польша усиливают защиту от России: как будет укреплена граница

Из-за угрозы российской агрессии Польша, Литва, Латвия и Эстония решили выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Литва решила усилить границу с Российской Федерацией и ее сателлитом Беларусью, установив несколько уровней укреплений, включая поля с противопехотными и противотанковыми минами.

Об этом сообщило литовское министерство обороны.

В ведомстве добавили, что региональные партнеры намерены потребовать финансирования Евросоюза для реализации этой инициативы.

Глава министерства Довиле Шакалиене также обсудила с польским коллегой объединение "Восточного щита" и "Балтийской линии обороны", а с финским — участие Финляндии в разработке совместного плана укрепления границ.

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Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония решили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин на фоне усиливающейся военной угрозы со стороны России.

Как сообщает RMF24, заместитель министра обороны Польши Павел Бейда объявил, что страна также заменяет границу с Калининградской областью и Беларусью, поскольку руководство последней полностью подчиняется президенту РФ Владимиру Путину.

Бейда добавил, что Польша планирует изготовить до миллиона мин в рамках программы "Восточный щит", направленной на укрепление восточных рубежей. Проект также предусматривает 800 км рвов, установку фортификационных сооружений, ограждений и создание системы видеонаблюдения.

Подобные мероприятия, а также установка 1000 бетонных бункеров и размещение складов с боеприпасами, предусматривает "Балтийская линия обороны", целью которой является сдерживание и защита от военной угрозы.

Напомним, Литва готовится к возможному наступлению Российской Федерации на страны НАТО к 2030 году.

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