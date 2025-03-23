Мэр Стамбула призвал турок к массовым протестам после ареста

Политик подчеркнул, что речь идет не только о личном деле, но и о будущем нации.

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвав граждан Турции выйти на улицы и бороться за свои права.

Об этом он написал в социальной сети X.

"Сегодня Турция осознала великую измену. Совершенный судебный процесс не является судебным разбирательством. Это полная внесудебная казнь", — написал Имамоглу, подчеркнув, что речь идет не просто о личном деле, а о будущем нации.

"Это день, когда нужно взять на себя ответственность и присоединиться к борьбе за права против тех, кто украл волю нации. Мы, бок о бок, искореним этот удар, это черное пятно на нашей демократии", — отметил мэр Стамбула.

Имамоглу также заявил, что стоящие за его арестом "будут держать ответ перед Всемогущим Творцом как в этом мире, так и в будущей жизни".

Напомним, в Турции суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Эрдогана. Его задержание спровоцировало в стране масштабные протесты.