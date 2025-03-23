Путин и Трамп могли общаться чаще — Песков

В Кремле не опровергают, что между Путиным и Трампом были и другие разговоры, о которых не было публично доложено.

Не обо всех официально известных переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа сообщают, однако в Кремле не отрицают, что между лидерами могли быть и другие контакты, которые не были обнародованы.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщили росСМИ.

"Мы сообщаем вам о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать!", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль активизировал информационные атаки, пытаясь подорвать мирные переговоры с Украиной. РФ целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.

Кроме того, мы писали, что 18 марта президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во второй раз провели официальный телефонный разговор.

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