Путін і Трамп могли спілкуватися частіше - Пєсков

У Кремлі не спростовують, що між Путіним і Трампом були й інші розмови, про які не було публічно повідомлено.

Не про всі офіційно відомі переговори президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа повідомляють, проте у Кремлі не заперечують, що між лідерами могли бути й інші контакти, які не були оприлюднені.

Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомили росЗМІ.

"Ми повідомляємо вам про ті розмови, про які нам відомо, але всього іншого ми не можемо виключати!, - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль активізував інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною. РФ цілеспрямовано поширює наративи, які мають розсварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну та виправдати продовження війни.

Окрім того, ми писали, що 18 березня президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін вдруге провели офіційну телефонну розмову.

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