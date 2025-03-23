Масований удар по Україні 23 березня: реакція Зеленського

У столиці загинули три людини через атаку.

Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, серед загиблих є дитина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар.

"У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька", - написав він.

"Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися", - додав він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни застосували більшу кількість саме ударних дронів — щонайменше 122 одиниці. Дронів-імітаторів, відповідно, було 25. Цілі збивали на півдні, півночі, заході та в центрі України.

У Києві через нічну атаку загинули три людини, серед яких батько і його пʼятирічна дитина. Ще 10 людей постраждали.

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