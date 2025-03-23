Массированный удар по Украине 23 марта: реакция Зеленского

В эту ночь Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов. Сейчас известно о десяти пострадавших, среди погибших есть ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар.

"В Киеве жизнь трех человек забрала эта атака, среди них — отец и его пятилетняя дочь. Вчера в Запорожье погибли три человека. Семья: папа, мама и 17-летняя дочь", — написал он.

"Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились", — добавил он.

Напомним, этой ночью россияне применили большее количество именно ударных дронов — не менее 122 единиц. Дронов-имитаторов, соответственно, было 25. Цели сбивали на юге, севере, западе и в центре Украины.

В Киеве из-за ночной атаки погибли три человека, среди которых отец и его пятилетний ребенок. Еще 10 человек пострадали.

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