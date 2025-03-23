Мер Стамбула закликав турків до масових протестів після арешту

Політик наголосив, що мова йде не тільки про особисту справу, а про майбутнє нації.

Заарештований мер Стамбула Екрем Імамоглу закликавши громадян Туреччини вийти на вулиці та боротися за свої права.

Про це він написав в соціальній мережі Х.

"Сьогодні Туреччина усвідомила велику зраду. Здійснений судовий процес не є судовим розглядом. Це повна позасудова кара", — написав Імамоглу, наголосивши, що мова йде не просто про особисту справу, а про майбутнє нації.

"Це день, коли потрібно взяти на себе відповідальність та приєднатися до боротьби за права проти тих, хто вкрав волю нації. Ми, пліч-о-пліч, викорінимо цей удар, це чорна пляма на нашій демократії", — зазначив мер Стамбула.

Імамоглу також заявив, що ті, хто стоїть за його арештом, "триматимуть відповідь перед Всемогутнім Творцем як у цьому світі, так і в майбутньому житті".

Нагадаємо, у Туреччині суд заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу — головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана. Його затримання спровокувало у країні масштабні протести.