Президент Литвы назвал год, когда Украина может быть уже в ЕС

Прогресс Украины в подготовке к началу переговоров о вступлении в Европейский союз поразителен, и 2030 год выглядит реалистичным сроком для завершения этого процесса.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа по итогам пленарного заседания саммита "Поддерживай Украину".

"Здесь мы понимаем, что не все находится в наших руках. Здесь решение зависит от решения других союзников. Но членство Украины в Европейском союзе — оно в руках членов Европейского союза и, конечно, в руках Украины. И украинцы делают непревзойденную работу, даже при таких очень сложных обстоятельствах. Так что я действительно надеюсь, что это реалистичная дата. Амбициозная, но реалистичная", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Европы план действий для поддержки Украины. По его словам, лидеры Европы должны ускорить вступление Украины в ЕС, в частности начать переговоры уже в ближайшие несколько недель и установить срок вступления на 1 января 2030 года.

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