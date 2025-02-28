В Литве пытались поджечь военную помощь для Украины: детали дела

В литовском городе Шяуляй в 2024 году была предпринята попытка поджечь военную помощь для Украины. Полиция установила личности подозреваемых и задержала троих человек.

Об этом генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас заявил во время ежегодной презентации деятельности полиции, сообщает LRT.

Паулаускас сказал, что другие подозреваемые в попытке поджога военной помощи были объявлены в международный розыск.

"Еще одно событие, о котором я хотел бы упомянуть — это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляе, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину", — сказал генеральный комиссар.

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По его словам, поджечь помощь пыталась группа лиц, у которых был соответствующий приказ.

"Только благодаря замечательному сотрудничеству с разведывательным сообществом эти лица были установлены, эти действия предотвращены, и на сегодняшний день, насколько мне известно, задержаны три человека, плюс целый ряд людей находится в международном розыске", — отметил Паулаускас.

Отмечается, что Генеральная прокуратура пока не подтвердила эту информацию.

Паулаускас назвал попытку поджога в Шяуляе и самовозгорание посылок в пункте выдачи посылок DHL в Германии в 2024 году частью гибридной войны.

"На самом деле мы уже воюем, это гибридная война. Да, это может быть не так очевидно, но все же это есть", — сказал генеральный комиссар.

Издание напомнило, что в ноябре 2024 года сообщалось о задержании двоих граждан Испании из-за возможного теракта в Шяуляе. СМИ сообщали, что испанцев могла нанять российская разведка.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскиене тогда информировала, что правоохранители проводят несколько досудебных расследований по подозрению в диверсионных операциях.

К слову, ранее чиновник НАТО предупредил о "реальной перспективе" того, что неконвенционное нападение России на страны Альянса, в частности, в виде диверсий или поджогов, может привести к "значительным" потерям.