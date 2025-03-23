Коли Росія може напасти на Європу: історик з Німеччини ошелешив прогнозом

Вчений звернув увагу на нещодавно анонсовані масштабні навчання РФ у Білорусі. За його словами, країни Балтії бояться, що ці навчання можуть використати для реального вторгнення:

Військовий історик і професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель припускає, що напад Росії на Литву може статися вже цієї осені.

В інтерв’ю виданню BILD він заявив, що безпекова ситуація у світі істотно змінилася — через політику президента РФ Володимира Путіна, а також через позицію Дональда Трампа у США.

Найтцель звернув увагу на нещодавно анонсовані масштабні навчання РФ у Білорусі. За його словами, країни Балтії бояться, що ці навчання можуть використати для реального вторгнення:

"Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон", — сказав він.

Крім того, експерт вважає, що п’ята стаття НАТО може втратити чинність для США, що послаблює стримування з боку Альянсу. Подальший розвиток подій, на його думку, залежить від кількох факторів: реакції НАТО, ролі Трампа, позиції європейських держав і того, чи вдасться досягти миру в Україні. Водночас він переконаний, що поки Росія воює в Україні, повномасштабного наступу на інші країни не буде.

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Що ж до готовності Європи до такого сценарію, Найтцель каже: Німеччина не готова — і проблема не лише в коштах, а в застарілій структурі армії. Він наголосив на потребі масштабної реформи Бундесверу, яку має очолити майбутній канцлер:

"Реформа Бундесверу не була урядовим проєктом, лише ініціативою окремих міністрів… Канцлер має сказати: це наш пріоритет!", — підкреслив він.

Найтцель також назвав критичним дефіцит боєприпасів. З 1990 року, за його словами, закупівлі здійснювалися лише для навчань.

"Найчастіше боєприпасів було лише на 7–10 днів", — зауважив він і додав, що в цю категорію входять і ударні дрони, яких також бракує.

Не менш важливою проблемою історик назвав розвідку — "якщо США припинять розвідувальну підтримку, у нас надто мало супутників", — наголосив він. Також, за його словами, європейцям потрібно терміново зміцнити систему ППО.

Раніше представник адміністрації Дональда Трампа на міжнародних переговорах Стів Віткофф заявив, що не бачить загрози з боку президента РФ Володимира Путіна щодо загарбання всієї Європи.