П’ять дивних особливостей, які можуть вказувати на високий рівень IQ

Інтелект / © pexels.com

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Інтелект — складна і багатогранна якість, і вчені продовжують досліджувати його прояви. Цікаво, що деякі ряд досліджень вказує на зв’язок між високим інтелектом і певними особливостями, які можуть здаватися несподіваними.

Зокрема, дослідження, проведені в Принстонському та Браунівському університетах, виявили деякі фізичні характеристики, які, здається, частіше зустрічаються у людей з високим рівнем інтелекту, пише UA Вісник.

Зовнішність

Однією з особливостей, що спостерігаються, є вищий за середній зріст, часто з довшими ногами. Причини цієї кореляції залишаються нез’ясованими, хоча припускається, що належне харчування може відігравати роль, сприяючи як фізичному, так і розумовому розвитку.

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Ще однією цікавою особливістю є ліворукість. У ліворуких людей мозок організований дещо інакше, ніж у праворуких. Під час виконання завдань у них часто активуються обидві півкулі мозку, що, на думку експертів, може сприяти вищим розумовим здібностям.

Крім того, деякі дослідження показали, що більший розмір голови у новонароджених (в межах норми) може бути пов’язаний з вищим інтелектом у дорослому віці.

Поведінкові риси

Крім фізичних характеристик, існують і поведінкові риси, які можуть бути пов’язані з високим інтелектом.

Підвищена тривожність

Якщо ви переживаєте і турбуєтеся з любого приводу, знайдіть позитивні моменти в особливостях вашої поведінки: підвищена тривожність часта ознака високого інтелекту. Канадські психологи провели дослідження і з’ясували, що чим більше людина «про щось постійно турбується», тим вищі її бали в тестах на вербальний інтелект.

Шкідливі звички

Колись Ернест Хемінгуей стверджував, що «пише в п’яному вигляді, редагує тверезо». Це спонукало вчених вивчити питання: чи дійсно розумні люди п’ють більше. На жаль, це виявилося правдою. Так, в результаті багаторічних спостережень учені зробили висновок: більш розумні діти в дорослому віці більше п’ють, а жінки з вищою освітою мають схильність до спиртного на 86% вище, ніж менш освічені дами.

Нічний спосіб життя

Як відзначають експерти, якщо ви «сова», ваш рівень IQ в 58% випадків виявиться вищим, ніж у «жайворонків». Вчені пов’язують таку звичку з еволюцією людства і генетикою. Якщо всі наші предки не були схильні до «нічних занять», то, ймовірно, з часом виділилася група осіб, які не могли засипати з настанням темряви через все, над чим вони міркували перед сном.

І нарешті, «нічний» спосіб життя, або схильність бути «совою», також може бути пов’язана з вищим IQ згідно з The Independent. Як відзначають експерти, якщо ви «сова», ваш рівень IQ в 58% випадків виявиться вищим, ніж у «жайворонків». Деякі вчені вважають, що це може мати еволюційні корені. Якщо наші предки не були схильні до «нічних занять», то, ймовірно, з часом виділилася група осіб, які не могли засипати з настанням темряви через все, над чим вони міркували перед сном. Тобто пізніша активність була пов’язана з більшою когнітивною гнучкістю.

Чи є ці особливості визначальними

Важливо пам’ятати, що ці особливості не є визначальними для інтелекту, і багато людей з високим інтелектом не мають жодної з них. Ці дослідження лише вказують на цікаві кореляції, які можуть допомогти нам краще зрозуміти складну природу людського інтелекту.

Нагадаємо, ірраціональне мислення, як виявили дослідники, може бути не окремою рисою, а прямим проявом нижчого інтелекту. До такого висновку дійшли вчені Единбурзького університету, проаналізувавши результати великого дослідження за участі близнюків.