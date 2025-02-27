Вчені з’ясували, чому люди вірять у привиди: справа не в інтелекті чи психіці

На відміну від поширеного уявлення, що віра в привидів може свідчити про нестачу критичного мислення чи психічні розлади, дослідники довели, що вона є своєрідним механізмом подолання стресу.

Британські науковці з Університету Манчестер Метрополітен та Ліверпульського університету Джона Мурса дослідили, що віра в привиди та надприродні явища тісно пов’язана з рівнем стресу. Виявилося, що люди, які переживають високий рівень тривожності та відчувають брак контролю над подіями, частіше схильні вірити у потойбічне.

Про це розповідає Daily Mail.

На відміну від поширеного уявлення, що віра в привидів може свідчити про нестачу критичного мислення чи психічні розлади, дослідники довели, що вона є своєрідним механізмом подолання стресу.

Професор парапсихології Ніл Дагналл пояснює: "Люди, які вірять у надприродне, схильні приписувати життєві події зовнішнім силам — духам, долі чи вищим силам. Це створює ілюзію контролю, що допомагає їм легше переживати труднощі".

Науковці опитали понад 3 тисячі британців, оцінюючи рівень їхньої віри в паранормальне та особистий рівень стресу. З’ясувалося, що люди, які вірять у привидів, загалом відчувають більше напруги та мають нижчі навички боротьби зі стресовими ситуаціями.

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Також дослідження порівняло віру у традиційні паранормальні явища (TPB) — такі як духи чи доля, та інтерес до так званої "філософії нової ери" (NAP), що включає астрологію, екстрасенсорику та енергетичне зцілення. Виявилося, що віра у TPB має чіткий зв’язок зі стресом, а от інтерес до містичних практик NAP такого впливу не показав.

"Хоча віра в паранормальне може надавати емоційну підтримку та ілюзію пояснення подій, вона також може послаблювати навички реального вирішення проблем", — підсумовує професор Дагналл.

Навпаки, переконання, пов’язані з особистим впливом на світ, такі як астрологія чи екстрасенсорика, не мають такого ефекту та не посилюють стрес.

Професор Дагналл пояснює: "Наші висновки вказують на те, що саме віра у привидів та подібні явища сприяє підвищенню рівня стресу, а не навпаки". Іншими словами, люди не починають вірити у потойбічне через стрес — натомість такі переконання можуть самі по собі підсилювати почуття тривожності.

Втім, це не означає, що кожен, хто вірить у привидів, автоматично є більш схильним до стресу. Дослідники зазначають, що ключову роль відіграє саме те, наскільки людина вірить у зовнішній контроль над своїм життям.

Якщо людина сприймає надприродне як щось, що керує її долею, це може посилювати тривожність і відчуття безпорадності. "Віра в демонів чи духів може бути проявом втрати контролю над власним життям", — підсумовують науковці.