Гості "готелю з привидами" втекли після того, як переглянули камери спостереження (фото)

Що накоїв перед гостями привид в готелі у Великій Британії.

Пара, яка забронювала проживання в готелі Ye Olde Kings Head у Честері (Велика Британія), отримала більше, ніж розраховувала, коли попросила так званого "духа" готелю розповісти їм про себе.

Про це пише dailystar.

Посеред ночі молодята попросили духа показати все, на що він здатний, й після цього з ними сталось щось абсолютно містичне.

Видання зауважує, що готель Ye Olde Kings Head — будинок розпусти у минулому, вважають "найбільш населеною привидами" будівлею у Великій Британії. Всередині навіть встановили камери відеоспостереження, аби дозволити дослідникам паранормальних явищ в рамках проєкту My Haunted відстежувати будь-яку підозрілу активність.

Готель Ye Olde Kings Head Фото: скрин відео dailystar

Тож і цього разу камери зафіксували моторошний момент: лялька без стороннього впливу впала з полиці. Це було вже не вперше.

На опублікованих кадрах можна побачити двох гостей у номері: жінка на двоспальному ліжку починає стукати в стіну й дражнити "привидів". У якийсь момент одна з ляльок з сусідньої полиці падає на підлогу.

"Досить! Ні, ні", — закричала жінка і вибігла з кімнати. А її партнер вибіг слідом.

Готель Ye Olde Kings Head Фото: скрин відео dailystar

Дослідник паранормальних явищ Денні Росс переконаний, що це дитячий полтергейст.

"Ми повинні з’ясувати, чому це відбувається саме в тому кутку, де ми чуємо стукіт", — заявив він.

До слова, My Haunted Project — перший у своєму роді проєкт, який надає людям можливість на собі відчути та самостійно дослідити паранормальні явища.

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