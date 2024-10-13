У Рівному дитина тікала від поліції на викраденому автомобілі (відео)

У Рівному 14-річний хлопець тікав від поліції на викраденому автомобілі Mitsubishi Pajero.

Про це 13 жовтня повідомили в Патрульній поліції Рівненської області.

“Учора вранці ми помітили автомобіль, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації”, — йдеться у повідомленні.

На вулиці Євгена Коновальця хлопець врізався в дорожній знак і вибіг із машини, а далі тікав пішки.

Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його — він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися.

На місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу. Що загрожуватиме хлопцю та його батькам, правоохоронці не уточнюють.

У Рівному дитина тікала від поліції на викраденому автомобілі

Нагадаємо, у Рівненській області покарали чоловіка, який влаштував дебош у відділку поліції та показував копам свій статевий орган.

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