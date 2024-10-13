В Ровно ребенок убегал от полиции на угнанном автомобиле (видео)

В Ровно 14-летний парень убегал от полиции на угнанном автомобиле Mitsubishi Pajero.

Об этом 13 октября сообщили в Патрульной полиции Ровенской области.

“Вчера утром мы заметили автомобиль, наехавший на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начавший убегать. Инспекторы передали информацию в радиоэфир и приступили к преследованию. Водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации”, — говорится в сообщении.

На улице Евгения Коновальца парень врезался в дорожный знак и выбежал из машины, а дальше бежал пешком.

Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его — он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться.

На место вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу. Что будет грозить парню и его родителям, правоохранители не уточнили.

В Ровно ребенок убегал от полиции на угнанном автомобиле

Напомним, в Ровенской области наказали мужчину, который устроил дебош в отделении полиции и показывал копам свой половой орган.

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