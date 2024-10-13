Коли "Слуги народу" підуть на фронт: Арахамія назвав умову

Арахамія заявив, що фракція "Слуга народу" готова піти на фронт за однієї умови – якщо підуть і нардепи з "Євросолідарності".

Голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що він та йогоколеги-нардепи готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять депутати з "Європейської солідарності".

Про це він написав у коментарях під постом депутата від "Слуги Народу" Микити Потураєва щодо щодо рейду працівників ТЦК та поліції на концерті гурту "Океан Ельзи" в Києві.

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Потураєву написали у коментарях що фракція "Слуга народу" "пів року приймала закон про мобілізацію і в результаті прийняла закон", який нібито "не працює".

Арахамія дорікнув народним депутатам з фракції "Європейська солідарність" за те, що ті не голосували за урядові законопроєкти про мобілізацію. Він запевнив, що "Слуга народу" готова піти на фронт, але лише після своїх політичних опонентів.

"Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з ЄС це зроблять – вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти – в ТікТоці можна і з іншого місця "працювати", – написав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

У відповідь на масові облави Мережа вибухнула мемами.

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