У Британії "закінчуються привиди": що планують робити експерти

У Великій Британії жителі місць, де раніше фіксували паранормальні явища, почали повідомляти, що останні кілька років припинили стикатися з привидами. Це викликало занепокоєння експертів.

Про це пише Daily Star із посиланням на експерта із паранормальних явищ і доктора Пола Лі.

У Британії "закінчуються привиди", зазначається в матеріалі. Лі пояснив, що старі духи почали "вмирати", або перейшли "на інший бік".

Експерт із паранормальних явищ зазначив, що Британія відчуває гострий брак привидів, а спектральна спадщина країни перебуває в серйозному занепаді, оскільки багато примар "заснули" або "пішли далі".

"Можливо, дух спочатку мав природне джерело енергії, яке з часом вичерпалося, залишивши його без резервів для прояву", – висловив думку доктор Лі.

Експерт розповів, що від січня 2020 року він через свій застосунок запитував у всіх жителів місць, де фіксували привидів, чи стикалися вони з якоимсь схожими явищами.

"На цей момент я отримав майже 800 відповідей і навіть деякі, ймовірно, місця з привидами, як-от замок Конісбро в Південному Йоркширі, готель Ettington Park у Стратфорді, який вважається одним із готелів з найбільшою кількістю привидів у Великій Британії, і Fortnum and Mason у Пікаділлі, кажуть, що вони нічого не відчували за останні кілька років", – розповів Лі.

Однак доктор переконаний, що ситуація не безнадійна.

"Можливо, привидів можна перезарядити. Іноді можна почути історії про те, як привиди раптово з’являються знову після багатьох років відсутності", – зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше у США камера зафіксувала привида, який дивиться на малюка. Це сталося через місяць після смерті дідуся.

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