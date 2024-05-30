В Британии "заканчиваются призраки": что планируют делать эксперты

В Великобритании жители мест, где раньше фиксировали паранормальные явления, начали сообщать, что в последние несколько лет перестали сталкиваться с привидениями. Это вызвало беспокойство экспертов.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на эксперта по паранормальным явлениям и доктора Пола Ли.

В Британии "заканчиваются привидения", отмечается в материале. Ли объяснил, что старые духи начали "умирать" или перешли "на другую сторону".

Эксперт по паранормальным явлениям отметил, что Британия испытывает острую нехватку привидений, а спектральное наследие страны находится в серьезном упадке, поскольку многие призраки "уснули" или "пошли дальше".

"Возможно, дух сначала имел природный источник энергии, который со временем иссяк, оставив его без резервов для проявления", – высказал мнение доктор Ли.

Эксперт рассказал, что с января 2020 года он через свое приложение спрашивал у всех жителей мест, где фиксировали привидений, сталкивались ли они с какими-то схожими явлениями.

"На данный момент я получил почти 800 ответов и даже некоторые, вероятно, места с привидениями, как замок Конисбро в Южном Йоркшире, отель Ettington Park в Стратфорде, который считается одним из наибольшим количеством призраков в Великобритании, и Fortnum and Mason в Пикадилли говорят, что они ничего не испытывали за последние несколько лет", – рассказал Ли.

Однако доктор убежден, что ситуация не безнадежна.

"Возможно, привидения можно перезарядить. Иногда можно услышать истории о том, как привидения внезапно появляются снова после многих лет отсутствия", – заметил эксперт.

Напомним, ранее в США камера зафиксировала призрака, который смотрит на малыша. Это произошло через месяц после смерти дедушки.

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