У Криму ГУР уразило російський катер типу "Тунець" – ЗМІ

Щодо пошкодження російських поромів, то джелеро журналістів не змогло підтвердити цю інформацію.

Після вибухів у Криму в ніч проти 30 травня стало відомо, що внаслідок операції ГУР Міноборони України було уражено російський катер типу КС-701 "Тунець".

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Силах безпеки й оборони України.

Джерело видання заявило, що внаслідок операції українського Головного управління розвідки було уражено катер російських окупантів типу КС-701 "Тунець".

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Нагадаємо, вночі російські телеграм-канали писали, що окупанти зупиняли рух транспорту Керченським мостом. А жителі окупованої Керчі заявляли про звуки близько 10 вибухів над містом.

Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков повідомив, що вночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.

"Співрозмовник LIGA.net не зміг підтвердити ураження поромів, втім заявив, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ", – йдеться в інформації видання.

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Катер "Тунець" – характеристики

"Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом. В залежності від модифікації він призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина катера "Тунець" становить 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести людей. Такі судна здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС Росії.

Зауважимо, цієї ж ночі війська РФ вдарили по Україні крилатими ракетами і дронами. ППО збила 7 із 11-ти ракет та усі 32 ворожі безпілотники.

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