У Керчі унаслідок нічної атаки постраждали два порома

У ніч проти 30 травня 2024 року в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за різними підрахунками місцевих жителів, від шести до 20 вибухів.

Російська окупаційна "відзвітувала" про те, що, мовляв, під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов.

"Жертв серед моряків та цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Також міст через Керченську протоку був перекритий, але потім окупанти відновили його роботу.

Нагадаємо, під Алуштою, в тимчасово окупованому Криму, у ніч проти 24 травня було уражено вузол зв'язку солдатів РФ військової частини 28735. За даними "АТЕШ", було завдано значних пошкоджень обладнанню та було знищено багато окупантів.

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