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Уся Україна "почервоніла" через повітряну тривогу: перебувайте в укриттях

Уся Україна "почервоніла" через повітряну тривогу: перебувайте в укриттях

На території всієї України оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В країні оголошена ракетна небезпека.

Ворожі ракети, які були випущені з російських літаків, увійшли до українського повітряного простору.

Перша група крилатих ракет - в Сумській області, в напрямку Полтавщини та Чернігівщини - уточнюють у Повітряних Силах ЗСУ. 

"Є загроза удару крилатими ракетами та бойовими безпілотниками" - попереджує мешканців Львівщини очільник ОВА Максим Козицький. 

Водночас зараз ракета на Полтавщині і рухається в напрямку Київщини, - розповіли у ПС ЗСУ. 

"Ще ракета на Полтавщині, курс - Полтава", - додали українські військові. 

"4 борти ТУ-95мс пускали у різних місцях у районі Енгельса парами. Тобто спочатку пустила одна пара, потім інша. Тому вважаємо, що ракети летять двома групами, - пишуть моніторингові канали. Зараз - ракети знову в повітряному просторі Київської області, курсом Переяслав -> Обухів. Курс можуть змінювати", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших близьких. 

Нагадаємо, що раніше були підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс

Також раніше майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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