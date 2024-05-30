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У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи

У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи

Ворог атакував Україну безпілотниками / Фото: pixabay.com

Ворог забезпечив неспокійну ніч українцям.

У ніч проти 30 травня 2024 року у низці українських міст була оголошена повітряна тривога. 

Також за повідомленнями місцевих ЗМІ, у Дніпрі та Харкові пролунала низка вибухів. 

Зокрема, ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина - по населених пунктах Харківського району.

Про це заявили представники влади. 

Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс

Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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