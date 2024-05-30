У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи

Ворог забезпечив неспокійну ніч українцям.
У ніч проти 30 травня 2024 року у низці українських міст була оголошена повітряна тривога.
Також за повідомленнями місцевих ЗМІ, у Дніпрі та Харкові пролунала низка вибухів.
Зокрема, ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина - по населених пунктах Харківського району.
Про це заявили представники влади.
Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс.
Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників.
А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.
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