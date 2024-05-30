В Днепре и Харькове раздались взрывы

В ночь на 30 мая 2024 года в ряде украинских городов была объявлена воздушная тревога.

Также, по сообщениям местных СМИ, в Днепре и Харькове прозвучал ряд взрывов.

В частности, враг нанес не менее 5 ударов, часть — по населенным пунктам Харьковского района.

Об этом заявили представители властей.

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Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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