В Днепре и Харькове раздались взрывы

Враг обеспечил беспокойную ночь украинцам.
В ночь на 30 мая 2024 года в ряде украинских городов была объявлена воздушная тревога.
Также, по сообщениям местных СМИ, в Днепре и Харькове прозвучал ряд взрывов.
В частности, враг нанес не менее 5 ударов, часть — по населенным пунктам Харьковского района.
Об этом заявили представители властей.
Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.
Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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