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Росіяни випустили по Харківщині 8 ракет з Бєлгорода

Росіяни випустили по Харківщині 8 ракет з Бєлгорода

Фото: pixabay.com

Ворог продовжує дошкуляти українцям.

Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці на Харківщині

Про це інформують представники влади, зокрема, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. 

Загалом по місту й області армія Росія випустила 8 ракет з території Бєлгорода. 

Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих у Харкові унаслідок обстрілу. 

Нагадаємо, що унаслідок удару по Харкову виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури

Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс

Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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