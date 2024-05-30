Росіяни випустили по Харківщині 8 ракет з Бєлгорода

Ворог продовжує дошкуляти українцям.
Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці на Харківщині.
Про це інформують представники влади, зокрема, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Загалом по місту й області армія Росія випустила 8 ракет з території Бєлгорода.
Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих у Харкові унаслідок обстрілу.
Нагадаємо, що унаслідок удару по Харкову виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.
Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс.
Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників.
А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.
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