Астрологічний прогноз на 30 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для отримання тазасвоєння важливої інформації, тому необхідно звертати увагу на факти, які стануть відомими у цей час.

Символ дня: Слон.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, бургунді, бордо.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тяжкі і тривають довго, тому дуже важливо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: головне в їжі — помірність: голодувати так само небезпечно, як і переїдати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна підгодовувати рослини мінеральними добривами.

Магія та містика дня: не можна ворожити на почуття інших людей – лише на вирішення матеріальних питань.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими.

Табу дня: не можна робити різких рухів і піднімати тяжкості.

Цитата дня: «О, солодкий шлях життя, коли совість чиста» (Григорій Сковорода).

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