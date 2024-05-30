Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 30 мая

Астрологический прогноз на 30 мая

Слон - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать внимание на факты, которые станут известны в это время. 

Символ дня: Слон. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, бургунди, бордо. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению. 

Питание дня: главное в еде – умеренность: голодать также опасно, как и переедать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно подкармливать растения минеральными удобрениями. 

Магия и мистика дня: нельзя гадать на чувства других людей – только на решение материальных вопросов. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими. 

Табу дня: нельзя делать резкие движения и поднимать тяжести. 

Цитата дня: «О, сладкий путь жизни, когда совесть чиста» (Григорий Сковорода).

Читайте также:

11 идей для лучшего будущего Украины! Во Франковске прошел Ukrainian Action Forum

11 идей для лучшего будущего Украины! Во Франковске прошел Ukrainian Action Forum

Похожие темы:

Следующая публикация