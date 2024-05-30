Астрологический прогноз на 30 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать внимание на факты, которые станут известны в это время.
Символ дня: Слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, бургунди, бордо.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению.
Питание дня: главное в еде – умеренность: голодать также опасно, как и переедать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно подкармливать растения минеральными удобрениями.
Магия и мистика дня: нельзя гадать на чувства других людей – только на решение материальных вопросов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими.
Табу дня: нельзя делать резкие движения и поднимать тяжести.
Цитата дня: «О, сладкий путь жизни, когда совесть чиста» (Григорий Сковорода).
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