Астрологический прогноз на 30 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать внимание на факты, которые станут известны в это время.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, бургунди, бордо.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению.

Питание дня: главное в еде – умеренность: голодать также опасно, как и переедать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно подкармливать растения минеральными удобрениями.

Магия и мистика дня: нельзя гадать на чувства других людей – только на решение материальных вопросов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими.

Табу дня: нельзя делать резкие движения и поднимать тяжести.

Цитата дня: «О, сладкий путь жизни, когда совесть чиста» (Григорий Сковорода).

Читайте также: