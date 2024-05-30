В Керчи в результате ночной атаки пострадали два парома

В ночь на 30 мая 2024 года во временно оккупированной Керчи прозвучало, по разным подсчетам местных жителей, от шести до 20 взрывов.

Российская оккупационная "отчиталась" о том, что, мол, при отражении вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек.

"Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена", — говорится в сообщении.

Также мост через Керченский пролив был перекрыт, но затем оккупанты возобновили его работу.

Напомним, под Алуштой, во временно оккупированном Крыму, в ночь на 24 мая был поражен узел связи солдат РФ воинской части 28735. По данным "АТЕШ", были нанесены значительные повреждения оборудованию и были уничтожены многие оккупанты.

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