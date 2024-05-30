Россияне выпустили по Харьковщине 8 ракет из Белгорода

Враг нанес удары также по Малой Даниловке на Харьковщине.

Об этом информируют представители власти, в частности глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В общей сложности по городу и области армия Россия выпустила 8 ракет с территории Белгорода.

Позже стало известно о четырех пострадавших в Харькове в результате обстрела.

Напомним, что в результате удара по Харькову возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.

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Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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