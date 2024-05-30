Россияне выпустили по Харьковщине 8 ракет из Белгорода

Враг продолжает донимать украинцев.
Враг нанес удары также по Малой Даниловке на Харьковщине.
Об этом информируют представители власти, в частности глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
В общей сложности по городу и области армия Россия выпустила 8 ракет с территории Белгорода.
Позже стало известно о четырех пострадавших в Харькове в результате обстрела.
Напомним, что в результате удара по Харькову возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.
Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.
Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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