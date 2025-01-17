Містичний силует в небі над Софією Київською: що він означає

Люди активно обговорюють незвичне явище – хтось бачить в ньому добрий або недобрий знак.

У Києві, в вечірній час, в небі над Софійським собором помітили світловий силует людини в хмарах, який комусь нагадав привида, а комусь силует Оранти, яка прикрашає інтер’єр древнього собору.

Фото з незвичним силуетом у хмарах шириться Мережею. Люди активно обговорюють незвичне явище – хтось бачить в ньому добрий або недобрий знак.

Кияни одразу згадали падіння хреста з куполу Софійського собору – за 40 днів після падіння почалася повномасштабна війна Росії проти України.

ТСН.ua поцікавився думкою співробітників Національного заповідника "Софія Київська" щодо дивного знаку у небі над собором.

Містичний силует над Софійським собором / Фото з соціальних мереж

За словами Вадима Кириленка, головного реставратора Національного заповідника "Софія Київська", дивне світіння в небі над Софією має своє пояснення.

"Звісно, що це явище можна трактувати по-різному, хтось вважає, що це знак з неба, хтось висуває ще якусь теорію, мовляв, це знак про перемогу України. Люди мають право на такі думки. Але, як на мене, то "привид" з’явився над Софією через те, що того вечора була низька та щільна хмарність. А останнім часом КП "Київміськсвітло" почало відновлювати художньо-декоративну підсвітку наших об’єктів. І тінь людини у небі, яку помітили перехожі – це відображення нашої дзвіниці та її хреста на хмарині. Це й створило таку гарну і навіть трохи містичну ілюзію", – розповідає ТСН.ua Вадим Кириленко, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

Вадим Кириленко додає, такі обриси в небі над Софійським собором помічали і раніше, у мирні часи, але тоді їм ніхто не надавав такого великого значення.

Раніше ТСН.ua розповідав: Київ чекає на диво: що станеться після повернення головного хреста на Софійський собор.

Збіг чи диво: реставратори оновлюють хрести Софії Київської, один з яких упав перед повномасштабною

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